Enrico Montesano ha avuto il Covid, polemica per la rivelazione di Selvaggia Lucarelli (annesse offese) (Di giovedì 29 luglio 2021) Enrico Montesano ha avuto il Covid, almeno questo è quello che dice Selvaggia Lucarelli che oggi è tra le più nominate sui social e non certo in positivo. Quando c’è la giornalista di mezzo non si tratta mai di discussioni o di polemiche “a toni contenuti” e anche in questo caso è successo lo stesso. In un primo momento la Lucarelli ha redarguito chi sta usando la morte di De Donno per messaggi No Vax e poi ha tirato in mezzo proprio Enrico Montesano da sempre dalla parte del mondo “complottista” quando si parla di Coronavirus, vaccini e ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 29 luglio 2021)hail, almeno questo è quello che diceche oggi è tra le più nominate sui social e non certo in positivo. Quando c’è la giornalista di mezzo non si tratta mai di discussioni o di polemiche “a toni contenuti” e anche in questo caso è successo lo stesso. In un primo momento laha redarguito chi sta usando la morte di De Donno per messaggi No Vax e poi ha tirato in mezzo proprioda sempre dalla parte del mondo “complottista” quando si parla di Coronavirus, vaccini e ...

frankmatano : Massimo rispetto per Enrico Montesano che è guarito dal Covid ballando il tip-tap - VittorioSgarbi : #roma #rinascimento #michettisindaco Garantire la libertà di tutti. Enrico Montesano non sarà candidato con «Rinasc… - Daniele_Rockin : RT @frankmatano: Massimo rispetto per Enrico Montesano che è guarito dal Covid ballando il tip-tap - LongoOlgaMaria_ : RT @Antonio_Grassia: La #Lucarelli che rivela al mondo che #montesano ha avuto il #COVID , per quanto Enrico da tempo ne spari di tanti col… - alex13609111 : RT @stanzaselvaggia: Visto che non ha mai avuto il coraggio di dirlo, ma ama insultare e cavalcare le peggiori teorie complottiste, lo dico… -

