Enorme asteroide contro il Sole in attesa di ciò che accadrà | paura dal mondo scientifico

(Di giovedì 29 luglio 2021) Si chiama UN-271 e si sta dirigendo verso il: impossibile stimare le conseguenze, ma potrebbero essere disastrose. UN-271 ha una larghezza compresa tra i 100 e i 200 chilometri (by Adobestock)Un misterioso oggetto spaziale si sta dirigendo da qualche tempo a velocità inllata in direzione del. Il suo nome è 2014 UN-271 e all’inizio di questo mese era stato avvistato dagli astronomi con grande stupore e catalogato dalcome la cometa più grande di cui si avessero notizie. Rispetto agli altri corpi celesti della stessa categoria sono però le dimensioni a far ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Enorme asteroide

Esquire Italia

È ormai noto e indiscusso che a uccidere i dinosauri fu un: tra le varie ipotesi fatte sulle cause dell'estinzione di massa del Cretaceo - che portò ...una serie di sconvolgimenti di...Scavando tra i dati dell'progetto di mappatura del nostro sistema (e oltre) chiamato Dark Energy Survey abbiamo visto per la prima volta 2014 UN271 una cometache si sta avvicinando al Sole passando per Nettuno. Tra le caratteristiche più impressionanti di questo corpo celeste c'è sicuramente la dimensione: una larghezza stimata di 200 chilometri! ...La NASA monitora tutti le rocce spaziali che passano nelle "vicinanze" della Terra: per fortuna, anche in questo caso, non avremo problemi ...Un asteroide ha illuminato i cieli di Norvegia e Svezia spaventato molti. L'impatto ha creato forti scosse di terremoto. Ecco il video.