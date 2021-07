Eni chiede 100mila euro al quotidiano Domani “entro 10 giorni”: “Noi oggetto di campagna diffamatoria” (Di giovedì 29 luglio 2021) Il gruppo pubblico Eni ha chiesto al quotidiano Domani il pagamento di 100mila euro “entro 10 giorni”, in assenza del quale sporgerà querela. Nel mirino degli avvocati del Cane a Sei Zampe un articolo dedicato al procuratore generale di Milano Francesca Nanni, in cui si scriveva che il tribunale, nelle motivazioni della sentenza con cui ha assolto in primo grado i 15 imputati nel processo sulla presunta corruzione in Nigeria, “riconosce la possibilità di una tangente ma punta il dito contro i pm che sarebbero stati incapaci di portare le prove piene per la condanna”. La Corte aveva scritto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Il gruppo pubblico Eni ha chiesto alil pagamento di10”, in assenza del quale sporgerà querela. Nel mirino degli avvocati del Cane a Sei Zampe un articolo dedicato al procuratore generale di Milano Francesca Nanni, in cui si scriveva che il tribunale, nelle motivazioni della sentenza con cui ha assolto in primo grado i 15 imputati nel processo sulla presunta corruzione in Nigeria, “riconosce la possibilità di una tangente ma punta il dito contro i pm che sarebbero stati incapaci di portare le prove piene per la condanna”. La Corte aveva scritto ...

