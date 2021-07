Energia green in Italia: la proposta di Acea Energia per la casa (Di giovedì 29 luglio 2021) Acea Energia propone soluzioni concrete per diventare parte attiva nella lotta contro il cambiamento climatico: le offerte commerciali Luce 100% green e Gas 0% CO2 daranno ai clienti la certezza di utilizzare fonti energetiche ecocompatibili a basso impatto ambientale. La sensibilità ambientale è sempre più diffusa in Italia. Negli ultimi anni, infatti, è fortemente aumentato il numero di coloro che hanno cambiato le proprie abitudini per limitare sprechi e fattori inquinanti. Un ultimo tassello per essere parte attiva della rivoluzione ecologica riguarda la transizione verso consumi ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 luglio 2021)propone soluzioni concrete per diventare parte attiva nella lotta contro il cambiamento climatico: le offerte commerciali Luce 100%e Gas 0% CO2 daranno ai clienti la certezza di utilizzare fonti energetiche ecocompatibili a basso impatto ambientale. La sensibilità ambientale è sempre più diffusa in. Negli ultimi anni, infatti, è fortemente aumentato il numero di coloro che hanno cambiato le proprie abitudini per limitare sprechi e fattori inquinanti. Un ultimo tassello per essere parte attiva della rivoluzione ecologica riguarda la transizione verso consumi ...

