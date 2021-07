Emergenza sepolture a Palermo, 15 milioni per nuovo cimitero (Di giovedì 29 luglio 2021) 15 milioni per realizzare il nuovo cimitero e supportare il Comune di Palermo verso il superamento dell’Emergenza. Sono stati stanziati ieri dalla Commissione Bilancio dell’Assemblea Regionale Siciliana su proposta di Marianna Caronia, che ha presentato un’apposita scheda da inserire nella riprogrammazione dei fondi del Fondo nazionale di Sviluppo e Coesione. All’interno del Piano, che vale il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 29 luglio 2021) 15per realizzare ile supportare il Comune diverso il superamento dell’. Sono stati stanziati ieri dalla Commissione Bilancio dell’Assemblea Regionale Siciliana su proposta di Marianna Caronia, che ha presentato un’apposita scheda da inserire nella riprogrammazione dei fondi del Fondo nazionale di Sviluppo e Coesione. All’interno del Piano, che vale il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

