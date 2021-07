"Ecco perché ho paura": il dramma di Aldo Montano dopo l'ultima stoccata alle Olimpiadi (Di giovedì 29 luglio 2021) Aldo Montano lascia la scherma olimpica tra le lacrime. dopo l'argento nella gara a squadre della sciabola maschile a Tokyo 2020, lo sciabolatore è pronto a cambiare vita: "Provo tanta emozione, ho sentito la mia famiglia, mi stanno aspettando, è bellissimo tutto ma è il punto finale a essere emozionante, perché sai che da oggi in poi cambierà completamente la tua vita", ha spiegato. "L'adrenalina che ti può dare lo sport sarà diversa, è un salto nel buio, un salto un po' nel vuoto che fa anche paura, perché negli ultimi 25 anni ho fatto questo e pensare a quello che sarà ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021)lascia la scherma olimpica tra le lacrime.l'argento nella gara a squadre della sciabola maschile a Tokyo 2020, lo sciabolatore è pronto a cambiare vita: "Provo tanta emozione, ho sentito la mia famiglia, mi stanno aspettando, è bellissimo tutto ma è il punto finale a essere emozionante,sai che da oggi in poi cambierà completamente la tua vita", ha spiegato. "L'adrenalina che ti può dare lo sport sarà diversa, è un salto nel buio, un salto un po' nel vuoto che fa anchenegli ultimi 25 anni ho fatto questo e pensare a quello che sarà ...

Advertising

NicolaPorro : Cacciari e Agamben hanno osato criticare il #greenpass e per gli intellettuali sono diventati dei reietti. Ecco per… - GioPanariello : La fantasia degli italiani supera qualsiasi immaginazione. Ecco perché far ridere la gente è sempre più difficile.… - borghi_claudio : Ecco il punto chiave detto da @giucruciani. Abbiate il coraggio di venire in Parlamento e proporre un bell'obbligo… - Efisio31251859 : RT @GAcquistapace: #vaccini #vaccino #VacciniCovid #vaccinoCovid Ecco perché serve la terza dose. - NonnaMaria15 : RT @cris_cersei: Ecco perché il greenpass sui trasporti locali non sarà mai obbligatorio. Non possono rischiare 50 risse al giorno di gente… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché Giustizia, intesa nella maggioranza: mediazione sui reati di mafia, ok anche dai 5 Stelle Leggi anche Altro che lotta alla mafia, ecco il vero obiettivo di Giuseppe Conte... Giustizia, ... dice il numero uno del Carroccio, mentre il leader di Italia Viva festeggia perché " il caro estinto è ...

Chi è e quanto guadagna Fauci (più di Biden) Sì, perché Fauci guadagna più del presidente . Quanto? Si tratta del dipendente federale con lo ... Ecco di cosa si tratta di preciso.

Giovani ingegneri, ecco perché sono in fuga dalla libera professione Il Sole 24 ORE Leggi anche Altro che lotta alla mafia,il vero obiettivo di Giuseppe Conte... Giustizia, ... dice il numero uno del Carroccio, mentre il leader di Italia Viva festeggia" il caro estinto è ...Sì,Fauci guadagna più del presidente . Quanto? Si tratta del dipendente federale con lo ...di cosa si tratta di preciso.