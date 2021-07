EA SPORTS annuncia LELE ADANI come commentatore tecnico di FIFA 22 (Di giovedì 29 luglio 2021) Oggi EA SPORTS™ ha annunciato che LELE ADANI, il famoso opinionista televisivo ed ex calciatore, sarà il nuovo commentatore tecnico della versione italiana di FIFA 22, ora disponibile per il pre-ordine*. ADANI è stato selezionato per questo ruolo in base all’esperienza e alla conoscenza sul campo di gioco, e al suo stile di commentatore energico e coinvolgente. Grazie alla tecnologia HyperMotion** di nuova generazione disponibile su PlayStation 5, Xbox Series XS e Stadia, FIFA 22 sarà l’esperienza calcistica più ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 29 luglio 2021) Oggi EA™ hato che, il famoso opinionista televisivo ed ex calciatore, sarà il nuovodella versione italiana di22, ora disponibile per il pre-ordine*.è stato selezionato per questo ruolo in base all’esperienza e alla conoscenza sul campo di gioco, e al suo stile dienergico e coinvolgente. Grazie alla tecnologia HyperMotion** di nuova generazione disponibile su PlayStation 5, Xbox Series XS e Stadia,22 sarà l’esperienza calcistica più ...

