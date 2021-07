“È stata lei Ecco come sono morti” Viviana e Gioele | la parola fine | ufficiale “Perché lo ha fatto”

(Di giovedì 29 luglio 2021) Sichiuse le indagini sulla tragedia di Caronia. Ad un anno dai fatti la procura di Patti, nel messinese, ha chiesto al giuidice delle indagini preliminari di archiviare il caso della morte diParisi e del figlio, il piccoloMondello. Il caso ha tenuto col fiato sospeso milioni di italiani. Il 3 agosto del 2020, dopo un incidente sull’autostrada Messina Palermo,scomparve nei boschi con il piccolo di quattro anni. Cinque giorni dopo il corpo della donna èritrovato, un mese per trovare quello del figlio dopo estenuanti ricerche. In seguito si è scoperto che la donna ...

