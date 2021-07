E' morto Roberto Calasso | ' padre' della Adelphi I suoi libri tradotti in 28 lingue

Advertising

chedisagio : ???? La casa editrice più bella, l'editore più illuminato, l''impronta' sulla cultura italiana. È morto Roberto Cal… - repubblica : Morto Roberto Calasso, l'editore di Adelphi - Corriere : Morto lo scrittore Roberto Calasso, padre della casa editrice Adelphi - Affaritaliani : Roberto Calasso morto, addio all'editore di Adelphi - karinasainz : Morto Roberto Calasso: così si racconta nei due memoir- -

Calasso , co - fondatore della casa editrice Adelphi , ènella notte a Milano. A maggio aveva compiuto 80 anni. Figlio del giurista Francesco Calasso e di Melisenda Codignola, laureato ...Questo ha fatto praticamente per tutta la propria vitaCalasso,ieri sera a ottant'anni a Milano. Calasso non è stato soltanto il presidente di Adelphi per vent'anni - prima ancora ne ...ed ha tradotto ed introdotto l’opera di Kafka “Aforismi di Zürau“. Roberto Calasso morto a 80 anni: addio allo scrittore ed editore di Adelphi. La sua carriera nell’Adelphi Roberto Calasso, dopo la ...MILANO - Lo scrittore ed editore Roberto Calasso, presidente e consigliere delegato della casa editrice Adelphi, è morto a Milano all'età di 80 anni dopo una lunga malattia. Era nato a Firenze il 30 ...