È l'Overshoot Day, il giorno in cui la Terra finisce le sue risorse naturali annuali (Di giovedì 29 luglio 2021) Oggi è l'Overshoot Day e anche quest'anno gli esseri umani hanno già consumato tutte le risorse biologiche che il pianeta Terra è in grado di fornirci in maniera ecosostenibile e che ci sarebbero dovute bastare per tutto il 2021. Da domani, l'economia mondiale opererà in quello che gli ambientalisti chiamano deficit ecologico, utilizzando cioè più risorse di quelle disponibili e contribuendo ad aumentare la crisi climatica e ambientale. L'umanità sta infatti usando il 74% di risorse in più rispetto a quelle che gli ecosistemi del pianeta potrebbero rigenerare ogni anno. Di fatto, è come se stessimo ...

