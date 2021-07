“È disgustoso” Julio Velasco furioso | è successo dopo la medaglia di bronzo nel fioretto Non ha potuto tacere

(Di giovedì 29 luglio 2021) L’Italia femminile dela squadre ha conquistato ladialle Olmpiadii Tokyo 2020. Le azzurre Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Batini, Erica Cipressa, si sono imposte sugli Stati Uniti per 45-23. Unche vale la 19esimaitaliana a questa edizione dei Giochi, la quinta della scherma. Unche non è bastato per cancellare le delusioni degli schermidori, dai quali ci si aspettava di più. Subitoilsono arrivate le parole di Elisa Di Francisca. Le dichiarazioni rilasciate dall’olimpionica ...

name_nick : Datosi che ora Elisa di Francisca è divenuta influencer, allora può dire di tutto di più.... ?!? Sono d'accordo co…

OA Sport

Velasco L'attacco di Velasco ?Velasco, ex c.t. dell'Italvolley ha criticato duramente ... se quell'atleta ha problemi nei momenti decisivi o no, èil momento, i tempi, e parlare ...Velasco , intervenuto alla Rai in studio, ha espresso il suo dissenso verso le parole di Di Francisca. ' È, queste dichiarazioni sono disgustose. Il problema non è se ha ragione o ...Parole durissime quelle arrivate nel pomeriggio da parte di un fenomeno dello sport e, soprattutto, della scherma italiana. Elisa Di Francisca aveva attaccato in un'intervista (clicca qui per le parol ...Fanno rumore le dichiarazioni di Elisa Di Francisca sulla gara a squadre di fioretto femminile a Tokyo 2020. L’ex campionessa olimpica aveva attaccato l’operato del ct Cipressa ed espresso dubbi sulla ...