Doppia seduta per il Napoli di Spalletti: lavoro personalizzato in palestra per un azzurro!

In attesa del primo test internazionale, sabato 31 luglio contro il Bayern Monaco, il Napoli di Spalletti oggi ha tenuto una Doppia seduta all'SSC Napoli Konami Training Center. A renderlo noto è la società azzurra sul proprio sito ufficiale. Ecco quanto riportato: "Il primo gruppo ha svolto lavoro tattico sul campo 2, mentre l'altro è stato impegnato in lavoro di forza in palestra. Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento con la squadra che ha iniziato la seduta con una partitella con le porte piccole. Successivamente ...

Castel Volturno, il report del club: partitella ed esercitazione tattica. Lavoro personalizzato per Petagna

Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento con la squadra che ha iniziato la seduta con una partitella con le porte piccole.

