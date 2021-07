Doppia seduta per il Napoli di Spalletti: lavoro a parte per un azzurro (Di giovedì 29 luglio 2021) In attesa del primo test internazionale, sabato 31 luglio contro il Bayern Monaco, il Napoli di Spalletti oggi ha tenuto una Doppia seduta all'SSC Napoli Konami Training Center. A renderlo noto è la società azzurra sul proprio sito ufficiale. Ecco quanto riportato: "Il primo gruppo ha svolto lavoro tattico sul campo 2, mentre l'altro è stato impegnato in lavoro di forza in palestra. Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento con la squadra che ha iniziato la seduta con una partitella con le porte piccole. Successivamente esercitazione tattica e ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 29 luglio 2021) In attesa del primo test internazionale, sabato 31 luglio contro il Bayern Monaco, ildioggi ha tenuto unaall'SSCKonami Training Center. A renderlo noto è la società azzurra sul proprio sito ufficiale. Ecco quanto riportato: "Il primo gruppo ha svoltotattico sul campo 2, mentre l'altro è stato impegnato indi forza in palestra. Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento con la squadra che ha iniziato lacon una partitella con le porte piccole. Successivamente esercitazione tattica e ...

Advertising

juventusfc : Qui tutte le info sulla giornata di oggi ??? - sportli26181512 : Napoli: doppia seduta di allenamento, Petagna a parte: Doppia seduta oggi per il... - Spazio_Napoli : Doppia seduta per il Napoli di Spalletti: lavoro personalizzato in palestra per un azzurro! - PicenoTime : Ascoli Calcio, partita di 50 minuti nel pomeriggio a Cascia. Domani altra doppia seduta - gilnar76 : Doppia seduta per il #Napoli di Spalletti: lavoro personalizzato in palestra per un azzurro! #Forzanapoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Doppia seduta Napoli: doppia seduta di allenamento, Petagna a parte Commenta per primo Doppia seduta oggi per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri affronteranno il primo test internazionale sabato 31 luglio contro il Bayern Monaco all'Allianz Arena (ore 16.30). ...

Qui Castel Volturno: il report della seduta d'allenamento pomeridiana Doppia seduta d'allenamento per il Napoli a Castel Volturno. Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento con la squadra che ha iniziato la seduta con una partitella con le porte piccole. ...

Juve, Allegri sceglie la doppia seduta: lavoro tra campo e piscina Corriere dello Sport SSC NAPOLI – Il report allenamento di oggi La SSC Napoli ha pubblicato il report allenamento di oggi 29 luglio 2021 sul proprio sito ufficiale: le ultime.

Doppia seduta di allenamento, focus sulla tattica I rossoblù si sono allenati anche oggi ad Asseminello in vista della prossima sfida amichevole contro l’Augsburg Prosegue la preparazione estiva del Cagliari ad Asseminello. La squadra è stata impegna ...

Commenta per primooggi per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri affronteranno il primo test internazionale sabato 31 luglio contro il Bayern Monaco all'Allianz Arena (ore 16.30). ...d'allenamento per il Napoli a Castel Volturno. Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento con la squadra che ha iniziato lacon una partitella con le porte piccole. ...La SSC Napoli ha pubblicato il report allenamento di oggi 29 luglio 2021 sul proprio sito ufficiale: le ultime.I rossoblù si sono allenati anche oggi ad Asseminello in vista della prossima sfida amichevole contro l’Augsburg Prosegue la preparazione estiva del Cagliari ad Asseminello. La squadra è stata impegna ...