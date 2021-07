Dopo vent’anni gli afgani temono che la guerra non finisca mai (Di giovedì 29 luglio 2021) Il ritiro delle truppe statunitensi dal paese rischia di favorire una nuova guerra civile. La popolazione torna sotto la minaccia dei taliban che conquistano ogni giorno nuovi territori. Il video del Financial Times. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 29 luglio 2021) Il ritiro delle truppe statunitensi dal paese rischia di favorire una nuovacivile. La popolazione torna sotto la minaccia dei taliban che conquistano ogni giorno nuovi territori. Il video del Financial Times. Leggi

