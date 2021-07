Donyell Malen: chi è il nuovo attaccante del Borussia Dortmund (Di giovedì 29 luglio 2021) Con la partenza di Jadon Sancho dal Borussia Dortmund, è il momento per un nuovo eroe di prendere il centro della scena al Signal Iduna Park. Un passo avanti per l’attaccante olandese Donyell Malen. Chi è Donyell Malen? Età 22 anni, posizione attaccante. Malen è nato da padre surinamese e madre olandese a Wieringen, nei Paesi Bassi. Il suo talento calcistico è diventato presto evidente e nel 2008, all’età di soli nove anni, si è trasferito nella famosa accademia dell’Ajax. Anche se ha giocato per tutte le squadre ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 29 luglio 2021) Con la partenza di Jadon Sancho dal, è il momento per uneroe di prendere il centro della scena al Signal Iduna Park. Un passo avanti per l’olandese. Chi è? Età 22 anni, posizioneè nato da padre surinamese e madre olandese a Wieringen, nei Paesi Bassi. Il suo talento calcistico è diventato presto evidente e nel 2008, all’età di soli nove anni, si è trasferito nella famosa accademia dell’Ajax. Anche se ha giocato per tutte le squadre ...

Advertising

periodicodaily : Donyell Malen: chi è il nuovo attaccante del Borussia Dortmund #DonyelleMalen #BorussiaDortmind #Bundesliga - RickyBianchini : RT @JuveReTweet: Donyell Malen, classe 1999, quest'anno in Eredivisie 14 presenze, 11 reti e 5 assist. Myron Boadu, classe 2001, quest'anno… - whoisvgl : Il Dortmund, Società con i controcoglioni, vende Sancho a 85M e prende Donyell Malen a 30M. Ha ancora 55M da spend… - Tommuz24 : Non sarà facile fare quello che ha fatto Jadon Sancho in questi anni, ma Donyell #Malen ha potenzialità perfino per… - sportli26181512 : B. Dortmund, ufficiale l'acquisto di Malen. L'olandese piaceva anche al Milan: Come riportato dal sito ufficiale de… -