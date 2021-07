Donna israeliana dona un rene a un bambino di Gaza: “Ma la politica non c’entra” (Di giovedì 29 luglio 2021) Donna israeliana di 50 anni dona un rene a un bambino di Gaza Una Donna israeliana di 50 anni dona un rene a un bambino di Gaza e diventa un simbolo della possibile convivenza tra i due popoli del MedioOriente. A raccontare la vicenda è stata la stessa Idit Harel, che, in un’intervista all’Associated Press, ha spiegato il perché di questa decisione: “Sono stata ispirata dai racconti e dagli insegnamenti di mio nonno, sopravvissuto all’Olocausto. Mi raccomandava di seguire la tradizione ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 luglio 2021)di 50 anniuna undiUnadi 50 anniuna undie diventa un simbolo della possibile convivenza tra i due popoli del MedioOriente. A raccontare la vicenda è stata la stessa Idit Harel, che, in un’intervista all’Associated Press, ha spiegato il perché di questa decisione: “Sono stata ispirata dai racconti e dagli insegnamenti di mio nonno, sopravvissuto all’Olocausto. Mi raccomandava di seguire la tradizione ...

Advertising

superdrumm : Una meravigliosa donna israeliana di 50 anni ha donato un rene ad un bambino di Gaza molto malato che non conosceva… - vitochiariello : RT @_DAGOSPIA_: DARE UN RENE PER LA PACE IN MEDIO ORIENTE - UNA DONNA ISRAELIANA DONA L'ORGANO A UN BIMBO DI GAZA - TWDDarylRick : DARE UN RENE PER LA PACE IN MEDIO ORIENTE - UNA DONNA ISRAELIANA DONA L'ORGANO A UN BIMBO DI GAZA - SCEMENZA : RT @_DAGOSPIA_: DARE UN RENE PER LA PACE IN MEDIO ORIENTE - UNA DONNA ISRAELIANA DONA L'ORGANO A UN BIMBO DI GAZA - giuggiup : RT @_DAGOSPIA_: DARE UN RENE PER LA PACE IN MEDIO ORIENTE - UNA DONNA ISRAELIANA DONA L'ORGANO A UN BIMBO DI GAZA -