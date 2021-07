Dona un rene a un bimbo palestinese: l’esempio dell’israeliana Idit (tutt’altro che “buonista”) (Di giovedì 29 luglio 2021) Idit Harel, suo malgrado, è diventata un simbolo di integrazione e convivenza pacifica: israeliana, 50 anni, orgogliosamente e convintamente di destra, la donna ha deciso di Donare un rene a un bambino di Gaza in attesa di trapianto. Sebbene lei sostenga che “non è stato un gesto politico”, l’interpretazione degli altri propende per il senso opposto. LEGGI ANCHE => Tokyo 2020, vince l’argento nel Judo e dedica la vittoria a Israele: ecco perché La strano caso di Idit Harel C’è differenza tra ebraismo e sionismo? Sì e a dimostrarlo una sionista convinta, che ha però deciso di Donare un ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 29 luglio 2021)Harel, suo malgrado, è diventata un simbolo di integrazione e convivenza pacifica: israeliana, 50 anni, orgogliosamente e convintamente di destra, la donna ha deciso dire una un bambino di Gaza in attesa di trapianto. Sebbene lei sostenga che “non è stato un gesto politico”, l’interpretazione degli altri propende per il senso opposto. LEGGI ANCHE => Tokyo 2020, vince l’argento nel Judo e dedica la vittoria a Israele: ecco perché La strano caso diHarel C’è differenza tra ebraismo e sionismo? Sì e a dimostrarlo una sionista convinta, che ha però deciso dire un ...

