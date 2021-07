Dollhouse in arrivo questo Ottobre per Nintendo Switch

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 29 luglio 2021)SOEDESCO porta l’orrore del noir psicologicoin una versione per, dopo il già avvenuto lancio su PlayStation®4 e Steam. Il gioco arriva susia in forma fisica (scheda di gioco) che digitale e si avvale di contenuti specifici per. Esperienzaesclusivasusi avvale di caratteristiche esclusive quali: navigazione menu in modalità touch screen,”HD Rumble” che stimola il battito cardiaco del giocatore quando è inseguito ed ...