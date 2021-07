Doctor Who: Jodie Whittaker e Chris Chibnall annunciano il loro addio alla serie (Di giovedì 29 luglio 2021) Lo showrunner Chris Chibanll e la protagonista Jodie Whittaker hanno annunciato il loro addio alla serie Doctor Who che avverrà nel 2022. Doctor Who dovrà fare i conti con l'addio della sua protagonista e dello showrunner: Jodie Whittaker e Chris Chibnall hanno infatti confermato la loro decisione di concludere la propria esperienza legata alla serie cult britannica. Il passaggio di testimone avverrà nel ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 luglio 2021) Lo showrunnerChibanll e la protagonistahanno annunciato ilWho che avverrà nel 2022.Who dovrà fare i conti con l'della sua protagonista e dello showrunner:hanno infatti confermato ladecisione di concludere la propria esperienza legatacult britannica. Il passaggio di testimone avverrà nel ...

