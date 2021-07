Doc – Nelle tue mani streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata (replica) (Di giovedì 29 luglio 2021) Questa sera, giovedì 29 luglio 2021, su Rai 1 alle ore 21,25 torna “DOC – Nelle tue mani”, la fortunata fiction con Luca Argentero tratta dalla storia vera di Pierdante Piccioni (raccontata nel libro autobiografico “Meno dodici”). La fiction, prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, è stata trasmessa da Rai 1 da metà marzo a fine aprile 2020 e da metà ottobre a metà novembre 2020 riscuotendo ottimi ascolti. dove vedere le repliche di Doc – Nelle tue mani in diretta tv e streaming live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 luglio 2021) Questa sera, giovedì 29 luglio 2021, su Rai 1 alle ore 21,25 torna “DOC –tue”, la fortunata fiction con Luca Argentero tratta dalla storia vera di Pierdante Piccioni (raccontata nel libro autobiografico “Meno dodici”). La fiction, prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, è stata trasmessa da Rai 1 da metà marzo a fine aprile 2020 e da metà ottobre a metà novembre 2020 riscuotendo ottimi ascolti.le repliche di Doc –tueintv elive? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In ...

