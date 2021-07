Diritti tv Serie A, Sky senza highlights: trasmetterà solo quelli delle sue tre partite (Di giovedì 29 luglio 2021) Brutte notizie per Sky: l’emittente televisiva non avrà neanche i Diritti per trasmettere gli highlights della Serie A Dopo aver perso i Diritti della Serie A, mantenendo con Dazn solo la co-esclusiva di tre partite a giornata, Sky perde la possibilità di trasmettere gli highlights delle partite di ogni turno. Come riportato da Il Sole 24 Ore, infatti, la Lega ha deciso di non mettere all’asta il pacchetto con le azioni salienti; va da se quindi l’impossibilità dell’emittente satellitare di trasmetterli. Per Sky, quindi, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Brutte notizie per Sky: l’emittente televisiva non avrà neanche iper trasmettere glidellaA Dopo aver perso idellaA, mantenendo con Daznla co-esclusiva di trea giornata, Sky perde la possibilità di trasmettere glidi ogni turno. Come riportato da Il Sole 24 Ore, infatti, la Lega ha deciso di non mettere all’asta il pacchetto con le azioni salienti; va da se quindi l’impossibilità dell’emittente satellitare di trasmetterli. Per Sky, quindi, ...

Rossonerosemper : Tim ha voluto fare fuori Sky ma è anche vero che se Sky offriva più soldi i diritti se li portava a casa. Alla fine… - PG48811268 : @alecattelan @RaiUno Dopo la perdita dei diritti sulla serie A , come gli abbonati , Sky ridimensionera' i palinses… - TrendOnline : Calcio, serie A in streaming: via libera definitivo per Tim e Dazn. Tutti i dettagli nell'articolo.… - tebaldi_andrea : Calcio, serie A in streaming: via libera definitivo per Tim e Dazn. Tutti i dettagli nell'articolo.… - Pall_Gonfiato : L'ad di #TIM risponde a #SKY -