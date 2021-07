Demiral, alla Juventus tocca tifare per il Borussia Dortmund (Di giovedì 29 luglio 2021) La Juventus fa i conti con l’interesse di Atalanta e Borussia Dortmund per Demiral: il motivo per cui i bianconeri preferiscono i tedeschi L’opzione più gradita è quella di una vera e propria asta, magari ricca di rilanci. La Juventus ha, forse, trovato il suo tesoro: Mehdi Demiral è diventato uno dei difensori più ricercati Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 29 luglio 2021) Lafa i conti con l’interesse di Atalanta eper: il motivo per cui i bianconeri preferiscono i tedeschi L’opzione più gradita è quella di una vera e propria asta, magari ricca di rilanci. Laha, forse, trovato il suo tesoro: Mehdiè diventato uno dei difensori più ricercati Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

SalvatorePichi2 : @GiovaAlbanese A parer mio manca un esterno basso sx oltre alla necessità di vendere #Ramsey, #Bernardeschi e uno tra #Demiral e #Rugani - F1N1no : @MauroRi79279191 Dragusin deve essere mandato a giocare e non a fare il 5o. A mio avviso spesso ne userà 3 dietro c… - GiuseppeMNZ : Solo uno tra #Dragusin e #Rugani rimarrà alla Juve. Valutazioni in corso per #Demiral, non andrebbe via per giocare… - francGuerrieri : Il ds del #Dortmund #Kehl frena su #Demiral: “Escludo di spendere cifre alte per un singolo giocatore, la crisi dov… - Torrenapoli1 : PILLOLE di MERCATO - Se parte #Demiral per il Piemonte c'è #Milenkovic - #AtleticoMadrid su #Lacazette - Proposto… -