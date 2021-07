Delle pene senza delitti, istantanea del Cpr di Milano (Di giovedì 29 luglio 2021) Dalla visita ispettiva effettuata da me assieme alla Senatrice Simona Nocerino, accompagnati da assistenti di nostra fiducia, esperte, collegate alla rete “Mai più Lager - No ai CPR” presso il Centro per il Rimpatrio di Via Corelli a Milano, gli scorsi 5 e 6 giugno 2021 emerge una dettagliata istantanea: il report “Delle pene senza delitti”, in via di pubblicazione e che segue varie diffide volte alla liberazione di singoli trattenuti in condizioni sanitarie incompatibili con il trattenimento in un CPR. A esso si accompagnano due esposti penali: il primo fa riferimento alle testimonianze ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 luglio 2021) Dalla visita ispettiva effettuata da me assieme alla Senatrice Simona Nocerino, accompagnati da assistenti di nostra fiducia, esperte, collegate alla rete “Mai più Lager - No ai CPR” presso il Centro per il Rimpatrio di Via Corelli a, gli scorsi 5 e 6 giugno 2021 emerge una dettagliata: il report “”, in via di pubblicazione e che segue varie diffide volte alla liberazione di singoli trattenuti in condizioni sanitarie incompatibili con il trattenimento in un CPR. A esso si accompagnano due esposti penali: il primo fa riferimento alle testimonianze ...

Esposto per sequestro preventivo del Cpr di Milano: “Autolesionismo, pestaggi e disagio psicofisico” Pubblichiamo l’intervento del senatore del Gruppo Misto, Gregorio de Falco, dopo la visita al Centro per il Rimpatrio di via Corelli a Milano ...

