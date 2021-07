Decreto Sostegni bis: tutte le novità sugli aiuti alle famiglie (Di giovedì 29 luglio 2021) Alla luce del protrarsi della pandemia da Coronavirus, il Governo ha reso necessario intervenire per l’ennesima volta in favore di imprese, famiglie e lavoratori per garantire un sostentamento economico. Ultimo intervento in ordine cronologico è il “Decreto Sostegni bis” (D.L. n. 73/2021), recentemente convertito in L. n. 106/2021. Particolare attenzione è stata dedicata alle famiglie che duramente sono state colpite dalla crisi economica a causa del Covid-19. Stiamo parlando, in particolare, della proroga del Reddito di Emergenza (REM) per ulteriori mensilità, del blocco della riduzione del meccanismo di ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 29 luglio 2021) Alla luce del protrarsi della pandemia da Coronavirus, il Governo ha reso necessario intervenire per l’ennesima volta in favore di imprese,e lavoratori per garantire un sostentamento economico. Ultimo intervento in ordine cronologico è il “bis” (D.L. n. 73/2021), recentemente convertito in L. n. 106/2021. Particolare attenzione è stata dedicatache duramente sono state colpite dalla crisi economica a causa del Covid-19. Stiamo parlando, in particolare, della proroga del Reddito di Emergenza (REM) per ulteriori mensilità, del blocco della riduzione del meccanismo di ...

Advertising

fattoquotidiano : Decreto Sostegni bis, Mattarella firma ma scrive a Casellati, Fico e Draghi: “Rispettare la Costituzione. Valuterò… - lafabbra : RT @AlleracNicola: Business International Events (Gruppo Fiera Milano) sceglie l'immagine di una ruspa che travolge lavoratori per suo il w… - DipendenteRai : RT @AlleracNicola: Business International Events (Gruppo Fiera Milano) sceglie l'immagine di una ruspa che travolge lavoratori per suo il w… - Luca62604669 : RT @AlleracNicola: Business International Events (Gruppo Fiera Milano) sceglie l'immagine di una ruspa che travolge lavoratori per suo il w… - ILuberti : RT @AlleracNicola: Business International Events (Gruppo Fiera Milano) sceglie l'immagine di una ruspa che travolge lavoratori per suo il w… -