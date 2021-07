Decolla il Tempest Ecco il contratto di Londra per il velivolo del futuro

(Di giovedì 29 luglio 2021) Via libera allo sviluppo deldi sesta generazione promosso dal Regno Unito. Il ministro della Difesa britannico ha assegnato oggi unda 250 milioni di sterline al “team”, il raggruppamento industriale che lavora sul programma, guidato da BAE Systems con Rolls Royce, Leonardo UK e MBDA UK. “È un passo fondamentale verso la progettazione e la costruzione di un nuovo sistema aereo da combattimento che darà impulso alla nostra industria, già leader mondiale, e che ci terrà al sicuro per il resto del secolo”, ha detto il ministro Ben Wallace. Ilrientra in un piano di investimenti da due ...

Il programma resta al momento alternativo al, il progetto promosso dal Regno Unito, al quale hanno aderito Italia e Svezia. Per il futuro non si esclude però una possibile (per taluni ...