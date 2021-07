De Luca: poche proteste contro green pass, affermazione ragione (Di giovedì 29 luglio 2021) La scarsa adesione alle proteste contro il green pass "È l'affermazione della ragione contro l'irrazionalità e anche contro francamente la stupidità". Così il presidente della regione Campania, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 luglio 2021) La scarsa adesione alleil"È l'dellal'irrazionalità e anchefrancamente la stupidità". Così il presidente della regione Campania, ...

Ultime Notizie dalla rete : Luca poche De Luca: poche proteste contro green pass, affermazione ragione Ma come si fa a non capire una cosa così semplice"?"La verità è che abbiamo ancora piccole aree d'irrazionalità e demagogia rispetto alle quali è bene non perdere proprio tempo", ha chiosato De Luca. ...

