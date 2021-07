De Luca: “In Italia se possono fregare il Sud lo fanno tutti” (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCetara (Sa) – “La Campania non ha regali da nessuno e dobbiamo conquistare tutto con i denti e le unghie perché a livello nazionale se possono fregare le realtà meridionali lo fanno tranquillamente tutti quanti”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca dal palco di Cetara nell’inaugurazione della condotta sottomarina per depurare il mare di Cetara. “La Lega – ha detto facendo degli esempi – si è inventata degli emendamenti per penalizzare i pescatori di Cetara sul pescato, faremo la guerra. Whirlpool ha in Italia 5 stabilimenti, 4 ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCetara (Sa) – “La Campania non ha regali da nessuno e dobbiamo conquistare tutto con i denti e le unghie perché a livello nazionale sele realtà meridionali lotranquillamentequanti”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo Dedal palco di Cetara nell’inaugurazione della condotta sottomarina per depurare il mare di Cetara. “La Lega – ha detto facendo degli esempi – si è inventata degli emendamenti per penalizzare i pescatori di Cetara sul pescato, faremo la guerra. Whirlpool ha in5 stabilimenti, 4 ...

Advertising

LiaCapizzi : Questo volevamo! L' Italia della sciabola in finale. 4 azzurri che -insieme, da anni- sono una cosa sola. La classe… - silviagatti8 : Gentile @MiC_Italia Gentile @dariofrance Gentile @comunebologna Gentile @Fondoambiente , ma possibile che da tutte… - anteprima24 : ** De Luca: 'In Italia se possono fregare il #Sud lo fanno tutti' ** - larampait : #TerradeiFuochi e #rifiuti, #DeLuca: '#Campania da #ecoballe a terra più controllata d'Italia' - thewatcherpost : Scarsa #innovazione e #burocrazia frenano gli investimenti in Italia. Per #TWP l'intervista di @jacopo_bern a… -