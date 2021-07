“Date 100 dollari ai cittadini che si vaccinano”: la richiesta di Biden ai governi statali e locali negli Usa (Di giovedì 29 luglio 2021) L’idea è arrivata da New York, dove il sindaco Bill de Blasio ha deciso di dare 100 dollari ai cittadini che ricevono la prima dose di vaccino contro il Covid. E ora il presidente americano Joe Biden si rivolge ai governi statali e locali degli Stati Uniti affinché implementino la stessa misura, per convincere chi è ancora scettico a farsi somministrare il siero. I pagamenti rappresentano “un ulteriore incentivo per aumentare i tassi di vaccinazione, proteggere le comunità e salvare vite”, ha affermato il Dipartimento del Tesoro. I fondi saranno attinti dai 350 miliardi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) L’idea è arrivata da New York, dove il sindaco Bill de Blasio ha deciso di dare 100aiche ricevono la prima dose di vaccino contro il Covid. E ora il presidente americano Joesi rivolge aidegli Stati Uniti affinché implementino la stessa misura, per convincere chi è ancora scettico a farsi somministrare il siero. I pagamenti rappresentano “un ulteriore incentivo per aumentare i tassi di vaccinazione, proteggere le comunità e salvare vite”, ha affermato il Dipartimento del Tesoro. I fondi saranno attinti dai 350 miliardi di ...

