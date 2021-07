Damiano dei Maneskin mostra il nuovo look con rasatura (e borsa) (Di giovedì 29 luglio 2021) Nuova uscita pubblica per i Maneskin. I vincitori di Sanremo e dell’Eurovision Song Contest 2021 sono stati ricevuti a Roma dal sindaco Virginia Raggi. Per l’occasione la band ha sfoggiato dei look anni ’70 forse un po’ troppo… invernali. E Damiano ha mostrato il nuovo haircut. Gli outfit modaioli dei Maneskin Ricevere la Lupa Capitolina è senz’altro un onore e i quattro fenomeni del rock italiano lo sanno perfettamente. Un po’ emozionati, ma con il piglio provocatorio di sempre, i Maneskin hanno salutato i fan con grande affetto. A stupire, ma neanche troppo, sono stati i ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Nuova uscita pubblica per i. I vincitori di Sanremo e dell’Eurovision Song Contest 2021 sono stati ricevuti a Roma dal sindaco Virginia Raggi. Per l’occasione la band ha sfoggiato deianni ’70 forse un po’ troppo… invernali. Ehato ilhaircut. Gli outfit modaioli deiRicevere la Lupa Capitolina è senz’altro un onore e i quattro fenomeni del rock italiano lo sanno perfettamente. Un po’ emozionati, ma con il piglio provocatorio di sempre, ihanno salutato i fan con grande affetto. A stupire, ma neanche troppo, sono stati i ...

Advertising

Julslis : Liam qualche anno fa aveva fatto un commento del cazzo, e da allora si scusa ancora. Damiano David, dei Måneskin,… - giacomo_damiano : @MResidori @La7tv Inoltre.. Non so se Sgarbi e questa gente si sono, resi conto dei danni che la didattica a distanza ha causato. - DonnaGlamour : Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano dei Maneskin, minacciata sui social: “Meriti di morire” - infoitcultura : Il successo dei Maneskin arriva fino al Circo Massimo. Ma la fidanzata di Damiano è vittima degli hater - damianostruggle : RT @yuekataras: non damiano che prende in giro tutte le fobie degli altri e poi ha paura dei cani -