Dal New York Times a El Pais, il «no» di Biles conquista il mondo: “basta atleti usa e getta” (Di giovedì 29 luglio 2021) “No. Che parola piccola e semplice. Che potere trasformativo possiede”. Il “no” di Simone Biles ha fatto deflagrare le Olimpiadi di Tokyo più dell’ennesimo oro a ripetizione della più grande ginnasta di tutti i tempi. Ha trasformato la competizione olimpica nei Giochi della psicanalisi. E sulla stampa internazionale non accenna a spegnersi l’approfondimento della questione “salute mentale”. Con un’unica linea editoriale: dal New York Times al Pais al Guardian, è tutto un elogio del “potere di dire no”, dell’importanza “del passo di lato”. Per il NYT il forfait di Biles “dimostra che l’empowerment degli ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 luglio 2021) “No. Che parola piccola e semplice. Che potere trasformativo possiede”. Il “no” di Simoneha fatto deflagrare le Olimpiadi di Tokyo più dell’ennesimo oro a ripetizione della più grande ginnasta di tutti i tempi. Ha trasformato la competizione olimpica nei Giochi della psicanalisi. E sulla stampa internazionale non accenna a spegnersi l’approfondimento della questione “salute mentale”. Con un’unica linea editoriale: dal Newalal Guardian, è tutto un elogio del “potere di dire no”, dell’importanza “del passo di lato”. Per il NYT il forfait di“dimostra che l’empowerment degli ...

