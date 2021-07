Da avvocato a... scrittore: la metamorfosi di Aldo Bertozzi (Di giovedì 29 luglio 2021) A Sassi di Molazzana, nel bel porticato del ristorante Il Totto, si è tenuta la prima presentazione in Garfagnana del romanzo "I racconti del carcerato. La storia di Luca Marenghi" di Aldo Bertozzi, ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di giovedì 29 luglio 2021) A Sassi di Molazzana, nel bel porticato del ristorante Il Totto, si è tenuta la prima presentazione in Garfagnana del romanzo "I racconti del carcerato. La storia di Luca Marenghi" di, ...

Advertising

PagliariLuigi : Nobili propositi. 'Non voglio fare il medico per vivere delle malattie degli altri, né il ministro del culto per vi… - Francescowriter : Just posted a video @ Francesco Primerano Artista Scrittore Avvocato Docente Attore - Francescowriter : Just posted a photo @ Francesco Primerano Artista Scrittore Avvocato Docente Attore - Francescowriter : Just posted a video @ Francesco Primerano Artista Scrittore Avvocato Docente Attore - Francescowriter : Just posted a photo @ Francesco Primerano Artista Scrittore Avvocato Docente Attore -