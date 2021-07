CRZ 5 | la carica dei 152 al Rally di Salsomaggiore

Leggi su rallyeslalom

(Di giovedì 29 luglio 2021) Ia 360°: in edicola il 5 di ogni mese per 12 mesi all'anno a soli 5 euro. Seguici su Instagram, Facebook, Google News e YouTube. I numeri sono certificato di garanzia ed i numeri- quelli relativi agli iscritti deldiTerme, dicono che la MediaPromotion e la Salso&Promotion hanno colpito nel segno anche questa volta: quasi duecento vetture sono infatti attese il prossimo fine settimana ae dintorni per la quarta edizione della corsa che L'articolo proviene da RS E OLTRE.