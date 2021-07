Cristiano Malgioglio ed il video dello scandalo | Lo tiene aperto tutto il tempo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 29 luglio 2021)è tornato a far parlare di sé per la sua musica e ha deciso quest'estate di pubblicare il suo nuovo singolo. "Tutti me miran" è una rivisitazione della storica canzone "Todos me miran" di Gloria Trevi E in pochi giorni è già diventata un tormentone estivo. Non solo, perché il cantante ha deciso anche di duettare con Orietta Berti e riproporre la loro personale versione di “Todo Cambia”. Insomma, un vero e proprio ritorno col botto per uno dei personaggi più noti della televisione italiana.è sempre stato amato per mostrarsi così com'è, senza troppe parole, anche nei momenti più imbarazzanti della sua vita. E ...