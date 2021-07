(Di giovedì 29 luglio 2021) Andreanon ha mai visto l'imitazione chefa di lui, anche perché, stando a quanto gli riportano i suoi collaboratori, si tratta di parodie, in cui non si rispecchia."Io ...

Affaritaliani : Crisanti: imitazioni di Crozza? Non le vedo, sono apocalittiche -

Andreanon ha mai visto l'imitazione che Crozza fa di lui, anche perché, stando a quanto gli riportano i suoi collaboratori, si tratta di parodie apocalittiche, in cui non si rispecchia. 'Io non le ...Io rimango convinto di una linea più tranquillizzante, altri come Galli odiranno che ... Ma le piacciono anche leche le fanno o le polemiche sul suo conto? 'Essere imitato da due ...Padova, 29 lug. (askanews) - Andrea Crisanti non ha mai visto l'imitazione che Crozza fa di lui, anche perché, stando a quanto gli riportano i ...Giovedì, 29 luglio 2021 Home > aiTv > Crisanti: non 4, ma 15 milioni italiani guariti (inconsapevoli) Padova, 29 lug. (askanews) - "Ancora nessuno sa perché una persona sviluppa una malattia grave e i ...