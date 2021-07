Crescita della popolazione anziana e carenza di geriatri, l’appello dell’Anpa (Di giovedì 29 luglio 2021) ROMA – “Non ci sono abbastanza geriatri per le necessità di una popolazione anziana che continua a crescere. Fra otto anni il 34% degli italiani sarà ultrasessantacinquenne e uno su 12 non sarà autosufficiente. Nonostante le culle continuino a svuotarsi, ci sono 7.500 medici pediatri a fronte di appena 4.300 specialisti in geriatria”. Lo ha sottolineato Angelo Santori, segretario nazionale dell’Anpa, l’associazione che riunisce i pensionati di Confagricoltura. “Come coordinamento unitario dei pensionati del lavoro autonomo (CUPLA) sosteniamo con forza – continua Santori – l’appello ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 29 luglio 2021) ROMA – “Non ci sono abbastanzaper le necessità di unache continua a crescere. Fra otto anni il 34% degli italiani sarà ultrasessantacinquenne e uno su 12 non sarà autosufficiente. Nonostante le culle continuino a svuotarsi, ci sono 7.500 medici pediatri a fronte di appena 4.300 specialisti ina”. Lo ha sottolineato Angelo Santori, segretario nazionale, l’associazione che riunisce i pensionati di Confagricoltura. “Come coordinamento unitario dei pensionati del lavoro autonomo (CUPLA) sosteniamo con forza – continua Santori –...

