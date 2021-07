Covid, vaccinazioni per over 60: prorogato sino a fine settembre l’accesso libero al centro vaccinale (Di giovedì 29 luglio 2021) Si tratta di un’iniziativa avviata dal sistema sanitario territoriale bergamasco a luglio in via sperimentale. Verrà somministrata la dose unica Johnson&Johnson. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 29 luglio 2021) Si tratta di un’iniziativa avviata dal sistema sanitario territoriale bergamasco a luglio in via sperimentale. Verrà somministrata la dose unica Johnson&Johnson.

Advertising

RegLombardia : #LNews Vaccinazioni, 1ª dose: da venerdì 23 luglio fino al 1° agosto 100.000 nuovi posti a disposizione di tutti c… - SkyTG24 : In merito alle proteste scoppiate in seguito all'introduzione del #GreenPass obbligatorio per incentivare le vaccin… - peppesz : RT @doppiam79: In un paese dove #TempationIsland è visto da più telespettatori di #pieroangela e del suo #SuperQuark dove cazzo vogliamo an… - lucamauri : RT @emmevilla: ?? #Covid_19: con l'ondata di #VarianteDelta, anche in Italia cominciano a vedersi 'a occhio' gli effetti delle #vaccinazioni… - FiliFuli : RT @doppiam79: In un paese dove #TempationIsland è visto da più telespettatori di #pieroangela e del suo #SuperQuark dove cazzo vogliamo an… -