Covid, vaccinazioni per over 60: prorogato fino a fine settembre l’accesso libero al centro vaccinale (Di giovedì 29 luglio 2021) Si tratta di un’iniziativa avviata dal sistema sanitario territoriale bergamasco a luglio in via sperimentale. Verrà somministrata la dose unica Johnson&Johnson. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 29 luglio 2021) Si tratta di un’iniziativa avviata dal sistema sanitario territoriale bergamasco a luglio in via sperimentale. Verrà somministrata la dose unica Johnson&Johnson.

Advertising

RegLombardia : #LNews Vaccinazioni, 1ª dose: da venerdì 23 luglio fino al 1° agosto 100.000 nuovi posti a disposizione di tutti c… - SkyTG24 : In merito alle proteste scoppiate in seguito all'introduzione del #GreenPass obbligatorio per incentivare le vaccin… - DOC7314 : RT @MaxTomorrow: Su 21 ricoverati 12 sono non vaccinati, quindi significa che 9 sono vaccinati. Il 43%. Nessuna polemica: ma non avevano d… - Inpiumagazine : Tra vaccinazioni e giustizia, gli ostacoli sulla via del Governo.#Draghi #Covid #Giustizia - blackhorseie : RT @MaxTomorrow: Su 21 ricoverati 12 sono non vaccinati, quindi significa che 9 sono vaccinati. Il 43%. Nessuna polemica: ma non avevano d… -