Covid | ultime news Certificati vaccinali Gb utilizzabili in Italia ai fini del Green Pass

(Di giovedì 29 luglio 2021) Lo prevede un'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza. Confermata quarantena di 5 giorni per gli arrivi dall'Inghilterra e di 10 giorni per quelli dai Paesi extra Ue. Scuola, il governo non esclude "iniziative forti" per il ritorno in presenza. Vaccini, il sottosegretario Costa: "Molto probabile terza dose dopo 12 mesi dalla seconda". Sono 6.171 i nuovi contagi in, con il tasso di positività al 2,7%. I decessi sono 19. Salgono le terapie intensive (+11) e i ricoveri ordinari (+45)