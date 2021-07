Covid, ultime news. Bollettino: 6.171 nuovi casi e 19 morti, tasso positività 2,7%. LIVE (Di giovedì 29 luglio 2021) Processati 224.790 tamponi. "L'obiettivo è la scuola in presenza, non mancheranno iniziative forti", ha detto il ministro della Salute Speranza Sileri: "Il virus è all'angolo e passeremo da pandemia a endemia". Palazzo Chigi annuncia l'imminente arrivo di un milione di dosi in più di vaccino Pfizer, stimando che la campagna vaccinale possa concludersi entro il 30 settembre. Per Mattarella la vaccinazione "è un dovere civico e morale" Leggi su tg24.sky (Di giovedì 29 luglio 2021) Processati 224.790 tamponi. "L'obiettivo è la scuola in presenza, non mancheranno iniziative forti", ha detto il ministro della Salute Speranza Sileri: "Il virus è all'angolo e passeremo da pandemia a endemia". Palazzo Chigi annuncia l'imminente arrivo di un milione di dosi in più di vaccino Pfizer, stimando che la campagna vaccinale possa concludersi entro il 30 settembre. Per Mattarella la vaccinazione "è un dovere civico e morale"

