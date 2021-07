Covid | Speranza | ' Scaricati milioni di green pass | il 58% degli italiani ha ricevuto la seconda dose'

Advertising

FratellidItalia : ?? Vittoria di #FratellidItalia ?? Link: - FrancescoLollo1 : ?? Vittoria di Fratelli d’Italia Link: - Adnkronos : #Covid, il ministro Speranza: 'Già scaricati 41,3 milioni di #GreenPass'. - DanielsunIt : RT @Claudie9223: ASCOLTATE LE PAROLE DEL PROFESSOR #DeDonno...????? A QUANDO LE DIMISSIONI DEL VILE #Speranza?? ?? #speranzadimettiti #Govern… - DigitalMatt3 : RT @gzibordi: Il Ministero della Salute di Speranza, pubblica un bollettino di morti Covid in cui appaiono per il mese di luglio ad es MORT… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Speranza

Il Sole 24 ORE

Così il ministro della Saluteal Question time al Senato. Poi sulle vaccinazioni anti -ha riferito di "numeri incoraggianti" anche per la fascia di età 12 - 19 anni: il 30% ha ...Lo ha affermato il ministro della Salute Robertorispondendo ad una interrogazione al Senato. ITALIANI ALL'ESTERO 'Per il Governo la campagna di vaccinazione è davvero lo strumento ...In Italia, il dibattito si è acceso oggi dopo l’annuncio del ministero della Salute: più che probabile, anzi è praticamente sicuro, che una fascia della popolazione verrà richiamata per fare la terza ...Altra vittoria a Tokyo 2020 per la Spagna trascinata da un immenso Ricky Rubio. Battuta nettamente l'Argentina di Laprovittola.