Covid, Speranza proroga le restrizioni per chi viene in Italia da India, Bangladesh, Sri Lanka e Brasile. Vaccini Uk ora validi per green pass (Di giovedì 29 luglio 2021) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza con cui si prorogano le misure restrittive relative all’ingresso in Italia da India, Bangladesh, Sri Lanka e Brasile: rimane in vigore quindi la quarantena di 10 giorni per i Paesi extraeuropei, fatta eccezione per quelli della lista raccomandata dall’Unione europea per i quali la quarantena è ridotta a 5 giorni. Rimane l’isolamento in formato ridotto anche per chi viene dalla Gran Bretagna, i cui certificati vaccinali e di guarigione potranno comunque essere utilizzati per ottenere il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Il ministro della Salute, Roberto, ha firmato un’ordinanza con cui sino le misure restrittive relative all’ingresso inda, Sri: rimane in vigore quindi la quarantena di 10 giorni per i Paesi extraeuropei, fatta eccezione per quelli della lista raccomandata dall’Unione europea per i quali la quarantena è ridotta a 5 giorni. Rimane l’isolamento in formato ridotto anche per chidalla Gran Bretagna, i cui certificati vaccinali e di guarigione potranno comunque essere utilizzati per ottenere il ...

