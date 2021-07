Covid Sicilia oggi, 719 contagi: bollettino 29 luglio (Di giovedì 29 luglio 2021) Sono 719 i nuovi contagi di coronavirus in Sicilia secondo i dati del bollettino di oggi, 29 luglio. Si registrano 3 morti nelle ultime 24 ore, per un totale di 6.039 decessi nella regione dall’inizio della pandemia di Covid-19. Ieri nell’isola si erano registrati 627 contagi e 6 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 14.046 tamponi. In aumento le persone ricoverate con sintomi, che sono 267 (+4), e i pazienti in terapia intensiva, che sono 29 (+3) con 3 ingressi del giorno. In isolamento domiciliare si trovano 9.179 persone. Attualmente, i positivi sono in tutto ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 luglio 2021) Sono 719 i nuovidi coronavirus insecondo i dati deldi, 29. Si registrano 3 morti nelle ultime 24 ore, per un totale di 6.039 decessi nella regione dall’inizio della pandemia di-19. Ieri nell’isola si erano registrati 627e 6 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 14.046 tamponi. In aumento le persone ricoverate con sintomi, che sono 267 (+4), e i pazienti in terapia intensiva, che sono 29 (+3) con 3 ingressi del giorno. In isolamento domiciliare si trovano 9.179 persone. Attualmente, i positivi sono in tutto ...

