Covid, Sicilia e Sardegna tornano in rosso nella mappa Ue. Restano verdi solo 6 Regioni (Di giovedì 29 luglio 2021) Sicilia e Sardegna tornano in rosso nelle mappe aggiornate pubblicate oggi dall'Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che ha aggiornato i suoi colori in virtù dell'aumento dei casi di positività al Covid praticamente in tutta l'Ue. Le due isole si ritrovano così nella fascia di rischio medio-alta, mentre la maggior parte dell'Italia vira in giallo. Restano nella fascia verde soltanto Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata al Sud, Valle d'Aosta e Piemonte al Nord. La scorsa settimana erano passate in giallo quattro ...

