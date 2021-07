(Di giovedì 29 luglio 2021) Sono 413 i nuovidi coronavirus insecondo i dati deldi, 29. Si registrano 2 morti nelle ultime 24 ore, per un totale di 1.500 decessi nella regione dall’inizio della pandemia di-19. Ieri nell’isola si erano registrati 403e un morto. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.736 tamponi. I ricoverati con sintomi sono 61 (-8), i pazienti in terapia intensiva sono 11 (+2) con 2 ingressi del giorno. In isolamento domiciliare si trovano 4.320 persone. Attualmente, i positivi nella regione sono in tutto ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sardegna e Sicilia tornano rosse nelle mappe Ue. I casi Covid aumentano in tutta Europa #ANSA - SkyTG24 : Covid, Sicilia e Sardegna ritornano zona rossa nelle mappe dell’Ue - HuffPostItalia : Covid minaccia le vacanze. Ecdc: Sicilia-Sardegna in rosso, Spagna-Grecia rosso scuro - zazoomblog : Covid Sardegna oggi 413 contagi: bollettino 29 luglio - #Covid #Sardegna #contagi: #bollettino - susannalegrenzi : Covid, Sicilia e Sardegna ritornano zona rossa nelle mappe dell’Ue | Sky TG24 Ps e bravi gli spagnoli che hanno ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sardegna

...coronavirus insecondo i dati del bollettino di oggi, 29 luglio. Si registrano 2 morti nelle ultime 24 ore, per un totale di 1.500 decessi nella regione dall'inizio della pandemia di- ...Il totale dei casi positiviin Puglia è di 255.551 e sono 246.905 i pazienti guariti. Abruzzo Sono 67, di età compresa tra 1 e 71 anni, i nuovi casi diregistrati in Abruzzo, che portano ...Nella mappa del contagio in Europa misurata dall'Ecdc (Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie) peggiora la situazione del Covid ...Passo dopo passo continua a salire il tasso di positività Covid in Campania. Aumentano anche i positivi riscontrati che oggi sono ad un tiro di […] ...