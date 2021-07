Covid | record di contagi a Tokyo | Sydney e Bangkok Israele | vaccino ai bambini di 5 anni

(Di giovedì 29 luglio 2021) Non rallenta la pandemia nel mondo e, anzi, grandi aree urbane come quelle difanno registrare quotidianamente nuovidi personeate. La situazione in Giappone ...

E' allarme tra i funzionari giapponesi per la diffusione deldopo che Tokyo ha riportato un numerodi casi per il terzo giorno consecutivo con le Olimpiadi ben avviate. 'Non abbiamo mai sperimentato l'espansione delle infezioni di questa portata', ...Thailandia Nuovodi contagi e di decessi legati alin Thailandia . Nelle ultime 24 ore il Paese ha registrato il suo massimo storico di casi, con 17.669 nuove infezioni. Le vittime ...Roma, 29 luglio 2021 - Non rallenta la pandemia nel mondo e, anzi, grandi aree urbane come quelle di Tokyo, Sydney o Bangkok fanno registrare quotidianamente nuovi record di persone contagiate. La sit ...E' allarme tra i funzionari giapponesi per la diffusione del Covid dopo che Tokyo ha riportato un numero record di casi per il terzo giorno consecutivo con le Olimpiadi ben avviate. "Non abbiamo mai s ...