Covid, raddoppiano i positivi nelle Marche e si alza il numero dei dei ricoveri. Da oggi camper al lavoro (Di giovedì 29 luglio 2021) ANCONA - Ieri la prova nell'Alto Maceratese , oggi il primo giorno di scuola (sempre all'ombra dei Sibillini) e da domani si parte in tutte le province delle Marche. Il lavoro di allineamento delle ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 29 luglio 2021) ANCONA - Ieri la prova nell'Alto Maceratese ,il primo giorno di scuola (sempre all'ombra dei Sibillini) e da domani si parte in tutte le province delle. Ildi allineamento delle ...

Advertising

Carlino_Rimini : Covid Rimini, i contagi raddoppiano: 500 nell'ultima settimana - veratto_A : RT @actarus1070: ISRAELE: CASI GRAVI DI COVID RADDOPPIANO IN UNA SETTIMANA I casi gravi sono 121, rispetto ai 61 di lunedì scorso, secondo… - zagararossa : RT @actarus1070: ISRAELE: CASI GRAVI DI COVID RADDOPPIANO IN UNA SETTIMANA I casi gravi sono 121, rispetto ai 61 di lunedì scorso, secondo… - vivereurbino : Coronavirus Marche: raddoppiano i nuovi contagi ma i ricoveri restano in proporzione bassi. Oltre il 50% dei marchi… - actarus1070 : ISRAELE: CASI GRAVI DI COVID RADDOPPIANO IN UNA SETTIMANA I casi gravi sono 121, rispetto ai 61 di lunedì scorso,… -