Covid oggi Lazio: 780 contagi, 476 a Roma. Bollettino 29 luglio (Di giovedì 29 luglio 2021) Sono 780 i nuovi contagi da coronavirus oggi 29 luglio nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo Bollettino. Si registra un altro morto. “I casi a Roma città sono a quota 476”, sottolinea l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Alessio D’Amato spiegando che i nuovi contagi (+8) sono stati individuati “su oltre 11mila tamponi (-1436) e oltre 16mila antigenici per un totale di oltre 28mila test”. “I ricoverati sono 273 (+11), le terapie intensive sono 39 (+3) i guariti sono 96 – aggiunge – Il rapporto tra positivi e tamponi è al 6,7% ma se ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 luglio 2021) Sono 780 i nuovida coronavirus29nel, secondo i dati dell’ultimo. Si registra un altro morto. “I casi acittà sono a quota 476”, sottolinea l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Alessio D’Amato spiegando che i nuovi(+8) sono stati individuati “su oltre 11mila tamponi (-1436) e oltre 16mila antigenici per un totale di oltre 28mila test”. “I ricoverati sono 273 (+11), le terapie intensive sono 39 (+3) i guariti sono 96 – aggiunge – Il rapporto tra positivi e tamponi è al 6,7% ma se ...

