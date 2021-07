Covid oggi Italia, 6.171 contagi e 19 morti: bollettino 29 luglio (Di giovedì 29 luglio 2021) Sono 6.171 i contagi da coronavirus in Italia oggi, giovedì 29 luglio 2021, secondo i dati – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 19 morti che portano a 128.029 il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza legata al Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 224.790 tamponi, il tasso di positività sale al 2,7%. In terapia intensiva si trovano 194 pazienti, 11 in più rispetto a ieri, con 20 ingressi nelle ultime 24 ore. I ricoverati con sintomi sono 1.730 (+45). LOMBARDIA – Sono 661 i nuovi ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 luglio 2021) Sono 6.171 ida coronavirus in, giovedì 292021, secondo i dati – regione per regione – deldella Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 19che portano a 128.029 il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza legata al-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 224.790 tamponi, il tasso di positività sale al 2,7%. In terapia intensiva si trovano 194 pazienti, 11 in più rispetto a ieri, con 20 ingressi nelle ultime 24 ore. I ricoverati con sintomi sono 1.730 (+45). LOMBARDIA – Sono 661 i nuovi ...

