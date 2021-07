Covid oggi, giovedì 29 luglio: bollettino dei contagi in Italia: 6.171 nuovi casi (Di giovedì 29 luglio 2021) Roma, 29 luglio 2021 - Sono 6.171 i positivi ai test Covid in Italia individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.696 . Sono invece 19 le vittime in ... Leggi su lanazione (Di giovedì 29 luglio 2021) Roma, 292021 - Sono 6.171 i positivi ai testinindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.696 . Sono invece 19 le vittime in ...

Advertising

corradoformigli : Il 98,8% dei morti per #Covid da febbraio a oggi non aveva ricevuto la doppia dose di vaccino. Serve altro? #GreenpassObbligatorio - GassmanGassmann : Centoventottomilaventinove italiani, deceduti con covid ad oggi. RIP?? - ilriformista : Il ragazzo che ha sfidato la piazza No-Vax: 'Mio padre era medico, morto contagiandosi sul lavoro. Se ci fosse stat… - Letenebredinot1 : RT @EsercitoBalanzo: @c_raddato @Letenebredinot1 I dati italiani, cioè che il 98,8% dei morti per #Covid da febbraio a oggi non aveva ricev… - sportface2016 : LIVE - #Covid19, i dati odierni e il bollettino in #Italia regione per regione -