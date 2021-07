Covid oggi Francia, oltre 25mila contagi e aumentano ricoveri (Di giovedì 29 luglio 2021) Sono 25.190 i contagi da coronavirus in Francia oggi, 29 luglio 2021, secondo i dati del bollettino. Complice la diffusione della variante Delta, si accentua la pressione sugli ospedali. Con 501 persone ricoverate nelle ultime 24 ore, salgono a 7.236 i pazienti di Covid-19 al momento, in lieve aumento rispetto ai 7.208 del giorno precedente. Cresce anche il numero delle persone in terapia intensiva. Secondo i dati diffusi dalle autorità sanitarie, sono al momento 1.015 contro le 992 di mercoledì. Inoltre 29 persone sono morte in ospedale, portando il bilancio totale delle vittime dall’inizio ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 luglio 2021) Sono 25.190 ida coronavirus in, 29 luglio 2021, secondo i dati del bollettino. Complice la diffusione della variante Delta, si accentua la pressione sugli ospedali. Con 501 persone ricoverate nelle ultime 24 ore, salgono a 7.236 i pazienti di-19 al momento, in lieve aumento rispetto ai 7.208 del giorno precedente. Cresce anche il numero delle persone in terapia intensiva. Secondo i dati diffusi dalle autorità sanitarie, sono al momento 1.015 contro le 992 di mercoledì. In29 persone sono morte in ospedale, portando il bilancio totale delle vittime dall’inizio ...

